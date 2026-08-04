Типичный день американца: Пенсионер из США полетел в магазин на вертолёте, чтобы не стоять в пробке

69-летний житель штата Висконсин в США прилетел в магазин на собственном вертолёте, чтобы сэкономить время в дороге.

Пенсионер из США прилетел в магазин на вертолёте из-за пробок. Видео © X/ CollinRugg

Как сообщает New York Post, мужчина решил не ехать на автомобиле в любимый магазин товаров для охоты, поскольку обычная поездка заняла бы около часа из-за возможных пробок.

Пенсионер приземлился прямо на парковке возле торговой точки. Прибывшие полицейские проверили ситуацию и узнали, что у него есть необходимая лицензия на управление воздушным судном.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что ехать на машине было слишком долго. Поскольку нарушений правил не обнаружили, никаких последствий для него не последовало. После необычного прилёта покупатель спокойно отправился за необходимыми товарами.

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