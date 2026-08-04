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4 августа, 12:36

«Чем медленнее — тем наглее враг»: Как победа над Украиной предотвратит нападение НАТО

Эксперт Кнутов: Победа над Украиной предотвратит угрозу нападения НАТО

Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский

Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский

Победа России над Украиной предотвратит угрозу нападения со стороны НАТО. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, успех специальной военной операции склонит страны Запада к переговорам.

Эксперт подчеркнул, что помешать потенциальному нападению альянса можно только одним способом — достаточно быстрой и эффективной победой на поле боя. Только такой исход, считает Кнутов, заставит западные страны сесть за стол переговоров.

Он добавил, что чем медленнее и с меньшим уроном для противника будут действовать российские войска, тем наглее и увереннее будет вести себя враг, полагая, что якобы Россия слаба и с ней легко справиться.

Times: В НАТО не зафиксировали признаков подготовки России к конфликту
Times: В НАТО не зафиксировали признаков подготовки России к конфликту

А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО рассматривать Россию как противника является агрессивным действием, и альянс изначально создавался для конфронтации. Он подчеркнул, что это требует от Москвы сохранять устойчивость и защищать национальные интересы.

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Дарья Нарыкова
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