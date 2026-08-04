Путин подписал закон об упрощённой регистрации автомобилей в новых регионах

Президент России Владимир Путин упростил постановку на учёт автомобилей для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Правительство получило право в 2026–2027 годах определять случаи, когда машины, зарегистрированные в новых субъектах или на Украине до 31 декабря 2025 года, ставятся на учёт без таможенных платежей, утилизационного сбора и госпошлины. Для процедуры не потребуются диагностическая карта, таможенные бумаги и оценка соответствия техтребованиям. Паспорт транспортного средства будет выдаваться на бумаге.

Льготный порядок касается граждан РФ, постоянно проживавших в этих регионах на момент вхождения в состав страны, а также местных юрлиц. Под действие закона подпадают и машины, обращённые в госсобственность и переданные в казну или госорганизациям.

Документ продлевает до 1 января 2027 года срок действия бумаг, выданных до воссоединения, которые служат основанием для регистрации прав на недвижимость. Прежде крайней датой было 1 июля 2026 года.

Кроме того, документы об усыновлении, оформленные до воссоединения, теперь действуют бессрочно, а об опеке и попечительстве — в течение года с момента учёта сведений о подопечном. Муниципальным служащим старше 70 лет разрешили неоднократно продлевать контракт на год по решению нанимателя и с согласия самого работника. Эта норма действует до 1 января 2028 года. Закон вступает в силу со дня публикации.

Ранее Владимир Путин подписал закон, корректирующий правила госзакупок для регионов. Новые нормы позволят ускорить заключение контрактов и упростить процедуры для заказчиков. Закон разрешает заменять приобретаемый товар на аналогичный или улучшенный при сохранении требований, а также менять страну происхождения продукции с учётом ограничений для защиты отечественного производителя. Для одинаковых или схожих позиций заказчикам позволят заключать несколько договоров с одним поставщиком. Эта норма распространяется и на отношения, возникшие до публикации закона.