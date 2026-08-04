У штаба НАТО в Брюнссюме обнаружили подозрительный предмет

В Нидерландах оцепили территорию у штаба НАТО — полиция проверяет сообщение о подозрительном предмете. Инцидент произошёл в городе Брюнссюм на улице Римбургервег. Как сообщили в местном управлении полиции, на место уже прибыл сапер для обследования находки.

По завершении работы саперной группы будет инициировано дальнейшее расследование обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что дети из Калмыкии нашли боеприпас времён Великой Отечественной войны и привезли его на велосипеде к местному дому культуры. Опасный предмет передали специалистам для обезвреживания.