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4 августа, 12:34

У штаба НАТО в Брюнссюме обнаружили подозрительный предмет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

В Нидерландах оцепили территорию у штаба НАТО — полиция проверяет сообщение о подозрительном предмете. Инцидент произошёл в городе Брюнссюм на улице Римбургервег. Как сообщили в местном управлении полиции, на место уже прибыл сапер для обследования находки.

По завершении работы саперной группы будет инициировано дальнейшее расследование обстоятельств происшествия.

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Ранее сообщалось, что дети из Калмыкии нашли боеприпас времён Великой Отечественной войны и привезли его на велосипеде к местному дому культуры. Опасный предмет передали специалистам для обезвреживания.

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Наталья Демьянова
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