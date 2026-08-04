«Газпром нефть» сняла лимиты на заправку в 13 регионах России

Автомобилисты в 13 регионах России снова могут покупать на АЗС столько топлива, сколько им требуется, сообщили в сети АЗС «Газпром нефть». Ограничения на отпуск бензина и дизеля отменены как при заправке автомобиля, так и при покупке горючего в канистру.

Лимиты перестали действовать в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской и Кемеровской областях. В список также вошли Краснодарский край, Чувашия и Татарстан.

Как сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, клиенты вновь могут оплачивать покупку после заправки. Ранее на части станций действовали ограничения на объём топлива, который отпускали одному покупателю.

Проверить наличие бензина и дизеля на конкретной заправке можно через интерактивную карту на сайте сети или в мобильном приложении. Там отображаются актуальные данные по работающим станциям.

Отмена лимитов происходит на фоне постепенной стабилизации ситуации на топливном рынке. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что в регионах становится больше работающих АЗС, а очереди на них сокращаются. При этом ограничения пока снимают не повсеместно. В отдельных субъектах лимиты могут сохраняться или вводиться повторно в зависимости от запасов и поставок топлива.