В Госдуме объяснили, кому нужно платить налог при дарении квартиры

При дарении квартиры между супругами, родителями и детьми, бабушками, дедушками и внуками одаряемый освобождён от налога. Об этом «Газете.ru» рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов. По его словам, дарение часто выбирают для передачи жилья детям или внукам заранее.

С 13 января 2025 года договор дарения недвижимости между гражданами обязательно удостоверяет нотариус. Требование действует как при передаче целой квартиры, так и доли — как близкому родственнику, так и постороннему. Нотариус проверяет стороны, право собственности и семейное положение дарителя. После подписания он направляет сведения в Росреестр, и одаряемый становится собственником после внесения записи в ЕГРН.

Федеральный нотариальный тариф составляет 0,5% кадастровой стоимости, но при дарении между близкими родственниками эта часть уменьшается вдвое. Дополнительно взимаются региональный тариф и госпошлина за регистрацию права — для большинства квартир это 4 тысячи рублей.

Налог с полученного дохода платит одаряемый, но освобождение действует для супругов, родителей, детей, усыновителей, бабушек, дедушек, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестёр. Дяди, тёти, племянники и двоюродные родственники в перечень не входят — для них ставка НДФЛ составляет 13% с суммы до 2,4 млн рублей и 15% с превышения.

Депутат предупредил, что дарить единственное жильё следует с осторожностью — отменить это решение будет сложно. Регистрация по месту жительства не сохраняет пожизненного права на квартиру. Для надёжного сохранения прав на жильё Гаврилов рекомендовал выбирать завещание или договор пожизненного содержания. Исполненное дарение можно отменить только по законным основаниям, например при покушении на жизнь дарителя или умышленном причинении ему вреда.

А ранее россиянам раскрыли, что купленную в браке квартиру нельзя подарить без согласия супруга. По словам юриста, с конца 2024 года такое соглашение между гражданами необходимо заверять у нотариуса. Без этого Росреестр не зарегистрирует переход права собственности.