Сергей Лазарев начал сдавать в аренду купленные в Майами апартаменты

Певец Сергей Лазарев начал сдавать в аренду недавно приобретённые апартаменты в Майами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, арендная ставка составляет $3,2 тыс. (около 278 тыс. рублей) в месяц. Первоначально риелторское агентство выставило ценник в $2,9 тыс., затем подняло плату на символические $300.

Судя по всему, певец планирует таким образом компенсировать годовой налог на недвижимость в размере $14 тыс. (около 1,2 млн рублей) и потраченные на покупку жилья средства — около $1 млн. При текущей цене аренды Лазарев сможет вернуть сумму годового налога за пять месяцев, а полную стоимость квартиры — за 27,5 года без учёта инфляции.

На днях стало известно, что Лазарев обзавёлся квартирой в Майами за $1 млн. Апартаменты площадью 106,6 кв. м расположены на 10-м этаже элитного комплекса The Floridian Condo в районе Майами-Бич. В квартире находятся две спальни, две ванные комнаты, гостиная с кухней и балкон с видом на залив Бискейн.