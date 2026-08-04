Закрыл границу — теперь пусть уходит: Оппозиция требует отставки латвийского главы МВД

В Латвии оппозиционная партия «Стабильность!» потребовала отправить в отставку министра внутренних дел Яниса Домбравы, который распорядился остановить работу единственного функционирующего пропускного пункта «Патерниеки» на границе с Белоруссией. Об этом со ссылкой на депутата Сейма Светлану Чулкову рассказал портал Delfi.

Как пояснила Чулкова, поводом послужило именно решение главы МВД приостановить работу «Патерниеки». В партии убеждены, что за подобный шаг кто-то должен ответить политически.

«Мы считаем, что у общества есть право ожидать политической ответственности за принятые решения», — отметила депутат.

Напомним, Домбрава ещё 31 июля написал в соцсети X, что граница между странами закрыта по техническим причинам. На следующий день, 1 августа, эту информацию подтвердил Госпогранкомитет Белоруссии. Там уточнили, что с 23:00 (по московскому времени) 31 июля по инициативе латвийской стороны движение через открытый пункт пропуска «Григоровщина» полностью остановлено.

Недавно в МИД Белоруссии заявили, что готовы дать «несимметричный» ответ на закрытие пограничного перехода. В ведомстве сочли аргументы Риги о «техническом сбое» неубедительными, сославшись на показания водителей, которым напрямую передали указание Домбравы прекратить пропуск. Минск подчеркнул, что оставляет за собой право на ответные меры ради защиты своих национальных интересов.