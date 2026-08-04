Киргизия и Узбекистан обменялись землями на границе

Территория Киргизии расширилась за счёт двух сёл, ранее входивших в состав Ферганской области Узбекистана. Это произошло в рамках демаркации и делимитации совместной границы, передаёт агентство Kabar.

Речь идёт о населённых пунктах Чон-Гара и Таш-Тобо. Их передача киргизской стороне объясняется этническим составом жителей — в этих сёлах преобладают этнические киргизы. Предварительная численность населения составляет порядка 2,5 тысячи человек.

Параллельно запущены организационно-технические мероприятия, связанные с обменом земельными участками. Ещё 24 июля в Кадамжайском районе прошло заседание совместной комиссии двух стран, где обсуждались гражданский статус жителей, процедуры регистрации, переселения, а также имущественные и хозяйственные вопросы.

Для исполнения принятых решений 3 августа 2026 года на месте приступила к работе двусторонняя группа. Её возглавили первый зам полпреда президента Киргизии в Баткенской области Бактыбек Токсонбаев и замначальника Департамента миграции и персонализации МВД Узбекистана Бехзод Сайфуллаев. Специалисты проводят разъяснительные беседы с местным населением.

Сейчас в переданных сёлах идёт регистрация жителей. В дальнейшем последуют установленные законом процедуры по предоставлению им киргизского гражданства. По условиям достигнутых договорённостей Киргизия в обмен передаст Узбекистану равнозначный участок земли возле государственной границы.

Ранее сообщалось, что Грузия передала Азербайджану в безвозмездное пользование на 49 лет участок земли в Тбилиси площадью 69 квадратных метров. Передача осуществляется на основании закона «О государственной собственности», а завершить все формальные процедуры поручено Национальному агентству государственной собственности при Минэкономики.