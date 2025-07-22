Грузия безвозмездно передала Азербайджану землю под посольство в Тбилиси

Грузия передала Азербайджану в безвозмездное пользование земельный участок в Тбилиси площадью 69 кв. метров на 49 лет. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе подписал соответствующее распоряжение 18 июля, однако грузинские СМИ обратили внимание на документ только сейчас.

Передача земли в аренду осуществляется на основании Закона «О государственной собственности». Кобахидзе поручил Национальному агентству государственной собственности, подведомственному Минэкономики, завершить все необходимые процедуры. Сегодня премьер намерен встретиться с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, который находится с визитом в Грузии.