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22 июля, 11:24

Грузия безвозмездно передала Азербайджану землю под посольство в Тбилиси

Премьер Грузии Кобахидзе подписал приказ о передаче Баку земли под посольство

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Andrii Marushchynets

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Andrii Marushchynets

Грузия передала Азербайджану в безвозмездное пользование земельный участок в Тбилиси площадью 69 кв. метров на 49 лет. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе подписал соответствующее распоряжение 18 июля, однако грузинские СМИ обратили внимание на документ только сейчас.

Передача земли в аренду осуществляется на основании Закона «О государственной собственности». Кобахидзе поручил Национальному агентству государственной собственности, подведомственному Минэкономики, завершить все необходимые процедуры. Сегодня премьер намерен встретиться с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, который находится с визитом в Грузии.

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Анастасия Никонорова
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