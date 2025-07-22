Грузия безвозмездно передала Азербайджану землю под посольство в Тбилиси
Премьер Грузии Кобахидзе подписал приказ о передаче Баку земли под посольство
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Грузия передала Азербайджану в безвозмездное пользование земельный участок в Тбилиси площадью 69 кв. метров на 49 лет. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе подписал соответствующее распоряжение 18 июля, однако грузинские СМИ обратили внимание на документ только сейчас.
Передача земли в аренду осуществляется на основании Закона «О государственной собственности». Кобахидзе поручил Национальному агентству государственной собственности, подведомственному Минэкономики, завершить все необходимые процедуры. Сегодня премьер намерен встретиться с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, который находится с визитом в Грузии.
Ранее правящая партия «Грузинская мечта» инициировала значительное ужесточение правил пребывания иностранных граждан в стране. В Уголовный кодекс будет введён новый вид наказания — принудительное выдворение с последующим запретом на въезд на установленный срок.