Точное попадание: «Герани» поразили энергообъекты, питавшие ВПК Украины

Российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань» по электроподстанциям в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны сообщило об ударах по подстанциям в Сумской области. Видео © Минобороны РФ

По данным ведомства, атаки были направлены на объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу промышленных предприятий, связанных с украинским военно-промышленным комплексом.

Минобороны опубликовало кадры поражения подстанций ударными дронами. В ведомстве заявили, что результаты атаки подтвердили средства объективного контроля.

«В результате удара обесточены промышленные объекты, работавшие в интересах вооруженных формирований Украины. Успешное поражение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что удары по объектам критической инфраструктуры, задействованным в обеспечении ВСУ, продолжаются.

Ранее Life.ru писал, что российские войска нанесли удары по логистике ВСУ и местам производства БПЛА. Поражены объекты в 148 районах, включая пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.