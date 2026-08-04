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4 августа, 13:20

Пляжи Архипо-Осиповки открыли для отдыхающих после вчерашней трагедии

В Краснодарском крае после временного закрытия вновь открыты пляжи Архипо-Осиповки. Ограничения на посещение побережья, введённые утром 4 августа из-за угрозы повторной атаки беспилотников, были сняты во второй половине дня.

Пляжи Архипо-Осиповки открыли для отдыхающих после вчерашней трагедии. Видео © Telegram / Kub Mash

Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, в первой половине дня из-за действующего режима беспилотной опасности отдыхающих не пускали к воде, также не работали кафе, пункты проката и детские аттракционы. После отмены ограничений пляжи возобновили работу в штатном режиме.

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Напомним, в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края после падения обломков беспилотников погибли восемь человек. По данным региональных властей, удар был направлен по гражданской инфраструктуре. 58 человек пострадали. Губернатор Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким погибших и поручил властям Геленджика обеспечить семьям необходимую поддержку. Все обстоятельства атаки устанавливаются.

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Обложка © Telegram / Kub Mash

Наталья Демьянова
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