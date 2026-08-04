В Краснодарском крае после временного закрытия вновь открыты пляжи Архипо-Осиповки. Ограничения на посещение побережья, введённые утром 4 августа из-за угрозы повторной атаки беспилотников, были сняты во второй половине дня.

Пляжи Архипо-Осиповки открыли для отдыхающих после вчерашней трагедии. Видео © Telegram / Kub Mash

Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, в первой половине дня из-за действующего режима беспилотной опасности отдыхающих не пускали к воде, также не работали кафе, пункты проката и детские аттракционы. После отмены ограничений пляжи возобновили работу в штатном режиме.