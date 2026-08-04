Вагоны разгружал? В Госдуме высмеяли премьера Британии, «выгоревшего» через 14 дней после назначения

Депутат Госдумы Амир Хамитов раскритиковал в комментарии Life.ru нового премьер-министра Великобритании Энди Бёрнэма после его решения отправиться в семейный отпуск вскоре после начала работы на Даунинг-стрит. Хамитов заявил, что не понимает, как можно уставать от работы на такой должности в первые недели после назначения.

А может быть, для него работа премьер-министра — то же самое, что место на блошином рынке или клуб по интересам: захотел — пришёл, не захотел — не пришёл, какая разница. Хорошо устроился! От чего, интересно, он успел так устать за две недели? Как говорят у нас в народе, вагоны разгружал, что ли? Амир Хамитов Депутат Государственной думы от партии «Новые люди»

Парламентарий отметил, что работа премьера требует профессионализма, знаний и постоянной готовности решать важные задачи. Он также заявил, что подобные ситуации, по его мнению, негативно отражаются на восприятии государственного управления. При этом отпуск Бёрнэма был запланирован заранее, а его отсутствие на посту пришлось на период после первых недель работы нового кабинета.

«Для жителей России и других нормальных стран такие новости смотрятся, прямо скажем, дико. <...> Наши люди скорее откажутся от отпуска, чтобы вовремя решить важную проблему и не подвести других», — сказал Хамитов.

Напомним, что в канцелярии премьера Бёрнэма заявили, что отдых не означает прекращения работы: он будет оставаться на связи с чиновниками, получать правительственные отчёты и продолжать участвовать в обсуждении текущих вопросов.