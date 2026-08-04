Суд продлил арест бывшему продюсеру Газманова по делу о мошенничестве

Бывший продюсер Олега Газманова Филипп Росса не вышел из СИЗО. Басманный суд Москвы продлил ему срок содержания под стражей по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил один из участников судебного заседания.

«Суд продлил Россе срок содержания под стражей на месяц и один день», — сказал собеседник агентства.

Ранее Газманов попросил суд изменить меру пресечения для своего бывшего продюсера Филиппа Россы. Певец выступил с ходатайством об освобождении обвиняемого из-под стражи. Обращение артиста рассмотрели в Басманном суде Москвы во время заседания по вопросу продления ареста.