Путин подписал закон о комплексном регулировании криптовалют в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, впервые устанавливающий комплексные правила обращения цифровых валют и цифровых прав в стране. С документом можно ознакомиться на портале публикации правовых актов.

Новые нормы определяют порядок работы криптообменников, цифровых депозитариев и других участников рынка. Закон прописывает условия, при которых инвесторы могут приобретать криптовалюту, а также регулирует её учёт и хранение.

Документ охватывает широкий спектр правоотношений: майнинг, выпуск и обращение цифровых прав, деятельность операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов. Под регулирование также попадают брокеры, управляющие компании, организаторы торгов и клиринговые организации. Речь идёт как о российских цифровых валютах, так и об иностранных цифровых инструментах.

Также сегодня Владимир Путин подписал закон, позволяющий правительству отслеживать цены на продовольствие на всех этапах — от выпуска до розничной продажи. Кабмин определит перечень ведомств, которым разрешат запрашивать в ФНС данные об организациях и ИП, занятых в торговле продуктами и сопутствующих услугах. Под наблюдение попадут товары и услуги, используемые Росстатом при расчёте инфляции. Налоговики начнут передавать уполномоченным органам сведения об объёмах продаж, доходах, расходах и прибыли бизнеса, полученные из деклараций, бухотчётности, аудиторских заключений и другой документации.