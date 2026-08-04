Кесарево, ковид и торговля людьми: Врачи вспомнили самые жуткие случаи на работе

На платформе Reddit в тематическом разделе AskReddit медики поделились пугающими историями из своей практики. Один из акушеров-гинекологов описал критическую ситуацию, с которой ему пришлось столкнуться: на 32-й неделе беременности у пациентки остановилось сердце. Врачу пришлось проводить экстренное кесарево сечение, одновременно выполняя реанимационные мероприятия. Несмотря на все усилия, спасти мать и ребёнка не удалось.

Другой врач рассказал драматичную историю молодожёнов, чья свадьба обернулась реанимацией. Несмотря на все попытки обезопасить себя и гостей, пара подхватила коронавирус. Болезнь протекала настолько тяжело, что обоих пришлось подключить к аппаратам ИВЛ. К счастью, жена поправилась быстро — её выписали уже через две недели.

«Он не выжил, угасал очень медленно. Максимальная вентиляционная поддержка лёгких, пневмотораксы, превратившиеся в бронхоплевральные свищи, четыре трубки, установленные в грудную клетку, из которых шумно выходил воздух. Жена всё время сидела за стеклом возле его палаты в инвалидном кресле и наблюдала, как ничего ему не помогает», — поделился медик.

Ещё один сотрудник службы неотложной помощи рассказал историю о пациентке, чьи проблемы выходили далеко за рамки физических травм. Девушка поступила с серьёзным повреждением лица в сопровождении подозрительного мужчины, не являвшегося её родственником. Заподозрив неладное, автор сообщения сообщил об этом врачу. Доктор нашёл способ остаться с пациенткой наедине и убедил её принять помощь. В итоге выяснилось, что она стала жертвой торговли людьми.

Ранее Life.ru писал, что представители РПЦ выступили против пересадки мозга для продления жизни. Священник назвал эту затею опасным экспериментом, который противоречит самому смыслу человеческого существования.