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4 августа, 13:48

В турецкой курортной провинции Мугла вспыхнул лесной пожар

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Avant

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Avant

В турецком курортном регионе Мугла начался лесной пожар. Огонь перешёл на лесной массив с полей в районе Ятаган.

Как сообщает Habertürk, тушение осложняется сильным ветром, поэтому задействованы как наземные службы, так и авиатехника. Источник возгорания пока не определен.

Турецкая провинция Мугла является ключевым туристическим центром страны, объединяющим такие значимые курорты, как Бодрум, Мармарис, Фетхие и Даламан. В летний сезон данный регион подвержен высокому риску возникновения природных пожаров, что обусловлено сочетанием экстремально высоких температур и сильных ветров.

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Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы накануне подтвердил ликвидацию последних очагов лесных пожаров в южных и западных регионах страны. Согласно его заявлению, благодаря скоординированным действиям наземных и воздушных сил удалось полностью взять под контроль возгорания в провинциях Айдын (район Чине), Балыкесир (Сусурлук) и Измир (Буджа).

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Наталья Демьянова
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