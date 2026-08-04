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4 августа, 14:07

Свет — роскошь: Премьер Румынии призвал граждан сидеть в темноте ради экономии энергии

Премьер Румынии предложил не включать свет по вечерам на фоне энергокризиса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasha Chornyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasha Chornyi

Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан призвал жителей страны экономить электричество и отказаться от лишнего освещения в вечернее время. Сам политик заявил на брифинге, что также не собирается тратить энергию без необходимости.

«Я приезжаю очень поздно, иногда около 22-23 часов, и времени уже не остаётся, чтобы сидеть при включённом свете», — сказал он.

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Ранее Румыния столкнулась с дефицитом электроэнергии на фоне сильной засухи и снижения уровня воды в Дунае. Для стабилизации энергосистемы страна начала закупать электроэнергию у Украины через молдавскую компанию Energocom.

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Милена Скрипальщикова
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