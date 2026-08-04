Эрекция по нажатию кнопки: Пенсионеру из Подмосковья установили фаллопротез ради молодой жены

66-летнему жителю Подмосковья вживили протез полового члена, чтобы он смог сохранить близость с молодой женой. Теперь эрекцию он способен вызывать вручную, о чём рассказал Telegram-канал Baza.

Пенсионеру из Подмосковья установили фаллопротез ради молодой жены. Фото © Telegram / BAZA

Как выяснилось, ранее мужчина перенёс тяжёлую болезнь. Жизнь ему спасли, но потенцию он потерял полностью. Пенсионер объяснил, что остаётся активным и хотел снова наладить интимную жизнь со своей молодой супругой. Именно поэтому он решился лечь под нож.

Операцию провели врачи одной из больниц в Красногорске. Они поставили пациенту специальный имплант с помпой, которую разместили в мошонке. Чтобы добиться эрекции, теперь достаточно нажать на неё рукой. Устройство удерживает эрекцию столько, сколько нужно. Сейчас мужчина уже вернулся домой.

Ранее уролог-андролог Андрей Смерницкий предупредил, что народные методы лечения интимных проблем могут привести к осложнениям. По его словам, некоторые россияне при эректильной дисфункции бьют себя крапивой по половым органам, пробуют иглоукалывание, пьют отвары и сборы или даже идут к шаманам. Врач отметил в беседе с Life.ru, что такое самолечение способно серьёзно нарушить работу органов.