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4 августа, 14:12

Эрекция по нажатию кнопки: Пенсионеру из Подмосковья установили фаллопротез ради молодой жены

Пенсионеру из Подмосковья установили фаллопротез ради близости с молодой женой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych

66-летнему жителю Подмосковья вживили протез полового члена, чтобы он смог сохранить близость с молодой женой. Теперь эрекцию он способен вызывать вручную, о чём рассказал Telegram-канал Baza.

Пенсионеру из Подмосковья установили фаллопротез ради молодой жены. Фото © Telegram / BAZA

Пенсионеру из Подмосковья установили фаллопротез ради молодой жены. Фото © Telegram / BAZA

Как выяснилось, ранее мужчина перенёс тяжёлую болезнь. Жизнь ему спасли, но потенцию он потерял полностью. Пенсионер объяснил, что остаётся активным и хотел снова наладить интимную жизнь со своей молодой супругой. Именно поэтому он решился лечь под нож.

Операцию провели врачи одной из больниц в Красногорске. Они поставили пациенту специальный имплант с помпой, которую разместили в мошонке. Чтобы добиться эрекции, теперь достаточно нажать на неё рукой. Устройство удерживает эрекцию столько, сколько нужно. Сейчас мужчина уже вернулся домой.

Россиянин с разбега протыкал коробки фаллопротезом перед дамами — и сломал его
Россиянин с разбега протыкал коробки фаллопротезом перед дамами — и сломал его

Ранее уролог-андролог Андрей Смерницкий предупредил, что народные методы лечения интимных проблем могут привести к осложнениям. По его словам, некоторые россияне при эректильной дисфункции бьют себя крапивой по половым органам, пробуют иглоукалывание, пьют отвары и сборы или даже идут к шаманам. Врач отметил в беседе с Life.ru, что такое самолечение способно серьёзно нарушить работу органов.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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