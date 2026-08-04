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Регион
4 августа, 14:41

Пушистый чекап: Сусликов принудительно отправили на диспансеризацию

Сусликов с Джылы-Су проверили на опасные заболевания

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Сусликам с Джылы-Су в Кабардино-Балкарии устроили медицинскую проверку из-за резко выросшей численности животных. Об этом пишет телеграм-канал Mash Gor.

Сусликов с Джылы-Су проверили на опасные заболевания. Видео © Telegram/ Mash Gor

Зверьков начали отлавливать и обследовать специалисты. После осмотра здоровых особей планируют вернуть обратно в привычную среду обитания. Такая процедура необходима, поскольку суслики могут быть переносчиками различных инфекций, в том числе чумы.

Специалисты напоминают туристам, что даже милые дикие животные нуждаются в личном пространстве. Любоваться ими лучше на расстоянии и не пытаться брать зверьков на руки.

Котёнок едва не погиб в стиральной машине в Москве
Котёнок едва не погиб в стиральной машине в Москве

Ранее Life.ru писал, что популяция бобров в Подмосковье выросла в 70 раз после ухода моды на мех. Полвека назад в регионе насчитывалось не более 200 особей, тогда как сейчас, по оценкам специалистов, их количество превышает 12 тысяч.

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Полина Никифорова
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