И без бумажки человек: Школьники и студенты получат цифровое удостоверение в телефоне — как его создать

Российские подростки с четырнадцати лет получили возможность регистрировать цифровой ID в мессенджере МАХ. Новый инструмент позволит подтверждать возраст и социальный статус для получения скидок в кинотеатрах, музеях и транспорте, пояснили в пресс-службе платформы.

На первом этапе сервис доступен студентам и инвалидам старше четырнадцати лет с подтверждённой учётной записью на «Госуслугах». Процедура создания состоит из трёх шагов: открыть раздел «Цифровой ID» в мессенджере, нажать кнопку «Создать QR» и дать согласие на обработку персональных данных, придумав ПИН-код для входа.

После завершения настройки в карточке пользователя отобразятся статус студента, класс или курс обучения и название учебного заведения. Электронное удостоверение избавит учащихся от необходимости носить с собой бумажные справки. В дальнейшем функционал сервиса планируется расширить.

Напомним также, что с 1 августа трафик национального мессенджера «Макс» перестал расходовать интернет-пакеты абонентов. Соглашение об обнулении подписали владельцы платформы и операторы «большой четвёрки». Теперь звонки, сообщения, отправка файлов и работа с цифровыми сервисами не тарифицируются. Пользователям не нужно следить за остатком гигабайтов при активном общении, все опции приложения стали полностью бесплатными с точки зрения расхода мобильного интернета.