Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 14:32

И без бумажки человек: Школьники и студенты получат цифровое удостоверение в телефоне — как его создать

Подростки с 14 лет смогут оформить цифровой ID в МАХ для льгот и скидок

Мессенджер МАКС. Обложка © Life.ru

Мессенджер МАКС. Обложка © Life.ru

Российские подростки с четырнадцати лет получили возможность регистрировать цифровой ID в мессенджере МАХ. Новый инструмент позволит подтверждать возраст и социальный статус для получения скидок в кинотеатрах, музеях и транспорте, пояснили в пресс-службе платформы.

На первом этапе сервис доступен студентам и инвалидам старше четырнадцати лет с подтверждённой учётной записью на «Госуслугах». Процедура создания состоит из трёх шагов: открыть раздел «Цифровой ID» в мессенджере, нажать кнопку «Создать QR» и дать согласие на обработку персональных данных, придумав ПИН-код для входа.

После завершения настройки в карточке пользователя отобразятся статус студента, класс или курс обучения и название учебного заведения. Электронное удостоверение избавит учащихся от необходимости носить с собой бумажные справки. В дальнейшем функционал сервиса планируется расширить.

«Макс» и ещё 16 приложений вошли в список обязательного ПО в России с 2027 года
«Макс» и ещё 16 приложений вошли в список обязательного ПО в России с 2027 года

Напомним также, что с 1 августа трафик национального мессенджера «Макс» перестал расходовать интернет-пакеты абонентов. Соглашение об обнулении подписали владельцы платформы и операторы «большой четвёрки». Теперь звонки, сообщения, отправка файлов и работа с цифровыми сервисами не тарифицируются. Пользователям не нужно следить за остатком гигабайтов при активном общении, все опции приложения стали полностью бесплатными с точки зрения расхода мобильного интернета.

Больше новостей о гаджетах, инновациях и IT — читайте в разделе «Технологии» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • MAX (мессенджер)
  • Приложения
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar