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4 августа, 14:26

Наши парни сожгли склад «модных» дронов FP-2 ВСУ в порту Черноморск

Российские военные уничтожили склад дронов FP-2 в порту Черноморск

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Министерство обороны России подтвердило проведение серии высокоточных атак по портовой инфраструктуре Украины. Вооружённые силы РФ продолжают систематически поражать объекты, используемые Киевом для логистического обеспечения своих подразделений.

В ходе последней операции под огонь попал порт Черноморск. Здесь российские силы нанесли удар по контейнерному терминалу, в котором хранились грузы военного назначения.

Помимо складских помещений, ликвидировано место хранения беспилотных летательных аппаратов типа FP-2. Указанная техника предназначалась для использования против российских подразделений.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что подобные меры направлены на подавление военного потенциала противника. Работа по выявлению и уничтожению таких точек снабжения в прибрежной зоне будет продолжена.

Прошедшие сутки показали, что под прицелом остаются как места временного хранения боеприпасов, так и сами суда, задействованные в интересах ВСУ. Командование продолжит активную работу по демилитаризации ключевых транспортных узлов.

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Ранее сообщалось, что вечером 3 августа высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками был атакован объект в Одесской области. В результате атаки в порту Черноморск поражены Черноморский завод автомобильных агрегатов и местный терминал. По данным оборонного ведомства, противник использовал эти площадки для ремонта военной автомобильной техники.

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Оксана Попова
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