Украинская разведка заявила об угрозе наступления ВС РФ в Черниговской области
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Украинские пограничники заявили о якобы готовящемся российском наступлении в Черниговской области. Соответствующее заявление в эфире телемарафона сделал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Вячеслав Демченко.
«Если говорить о Черниговской области, Генеральный штаб также отмечал, что имеются данные разведки о том, что в планах врага – использовать этот участок украинской границы, именно в пределах Черниговской области», — ответил он.
Тут же Демченко добавил, что сил для полноценного удара у российской стороны якобы недостаточно. Поэтому, по его мнению, речь может идти лишь о демонстративных действиях, призванных вынудить Украину перебросить резервы на второстепенное направление и отвлечь их от более важных участков.
Ранее сообщалось, что принудительная эвакуация жителей из сёл Черниговской области может свидетельствовать о подготовке ВСУ к нападению на Белоруссию. Киев способен использовать ситуацию в приграничье для провокации против Минска, чтобы представить дальнейшую эскалацию как мнимое доказательство подготовки нападения России на Европу.
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