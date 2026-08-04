Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 14:38

Украинская разведка заявила об угрозе наступления ВС РФ в Черниговской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /paparazzza

Украинские пограничники заявили о якобы готовящемся российском наступлении в Черниговской области. Соответствующее заявление в эфире телемарафона сделал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Вячеслав Демченко.

«Если говорить о Черниговской области, Генеральный штаб также отмечал, что имеются данные разведки о том, что в планах врага – использовать этот участок украинской границы, именно в пределах Черниговской области», — ответил он.

Тут же Демченко добавил, что сил для полноценного удара у российской стороны якобы недостаточно. Поэтому, по его мнению, речь может идти лишь о демонстративных действиях, призванных вынудить Украину перебросить резервы на второстепенное направление и отвлечь их от более важных участков.

The Guardian: Швеция готовит остров Готланд к «российскому вторжению»
The Guardian: Швеция готовит остров Готланд к «российскому вторжению»

Ранее сообщалось, что принудительная эвакуация жителей из сёл Черниговской области может свидетельствовать о подготовке ВСУ к нападению на Белоруссию. Киев способен использовать ситуацию в приграничье для провокации против Минска, чтобы представить дальнейшую эскалацию как мнимое доказательство подготовки нападения России на Европу.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar