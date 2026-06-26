ВСУ планируют вторжение в Белоруссию из Черниговской области, заявил военэксперт

Принудительная эвакуация из сёл Черниговской области может указывать на подготовку Украины к открытию нового фронта, заявил военный эксперт Владимир Попов. По его оценке, сложившаяся в приграничной зоне ситуация может быть связана с возможной операцией ВСУ против Белоруссии.

Киев может использовать ситуацию для провокации против Минска. При таком сценарии украинские власти могут попытаться представить дальнейшее обострение в выгодном для себя ключе, якобы как доказательство готовящегося нападения России на Европу.

«Наступательных действий надо ожидать во второй половине лета — в июле-августе», — цитирует специалиста сайт MK.ru.