В России стартовал приём заявок на конкурс «Лучший школьный педагог-библиотекарь»

В России начался приём заявок на второй сезон Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Проект направлен на выявление и поддержку специалистов, развивающих школьные библиотеки и современные подходы к работе с детским чтением.

В России стартовал второй сезон конкурса «Лучший школьный педагог-библиотекарь». Фото © Предоставлено Life.ru

Организаторами конкурса выступают Министерство просвещения России и Российское общество «Знание» по поручению президента РФ Владимира Путина. Заявки от участников принимаются до 30 сентября на официальной странице проекта. К участию приглашаются действующие работники школ, отвечающие за деятельность школьных библиотек. Победителей определят в трёх категориях: среди образовательных организаций с численностью обучающихся до 200 человек, от 201 до 500 человек и свыше 500 человек.

«Во все школы направлены три перечня произведений, рекомендованных Минпросвещения России: для изучения в рамках литературного чтения и литературы, для внеклассного чтения и перечень произведений патриотической направленности, созданных современными писателями. Системно работаем над повышением статуса школьного библиотекаря. И этот конкурс – важный шаг к тому, чтобы показать: библиотекарь сегодня – это наставник, проводник в мир знаний», – сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

В России стартовал второй сезон конкурса «Лучший школьный педагог-библиотекарь». Фото © Предоставлено Life.ru

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль подчеркнул, что школьная библиотека сегодня становится частью образовательной среды, где дети получают доступ к знаниям, развивают любознательность, мышление и интерес к чтению. По его словам, первый сезон конкурса показал востребованность профессиональных практик педагогов-библиотекарей, а во втором сезоне организаторы рассчитывают объединить ещё больше специалистов, чтобы их опыт стал доступен школам по всей стране.

В России стартовал второй сезон конкурса «Лучший школьный педагог-библиотекарь». Фото © Предоставлено Life.ru

В ходе конкурсных испытаний участникам предстоит провести для школьников просветительские мероприятия с использованием материалов Российского общества «Знание». Они смогут выбрать формат мастер-лекции или интеллектуального турнира «Знание.Игра». Кроме того, педагогам необходимо представить экспертному совету собственные практики по развитию школьной библиотеки, популяризации чтения и вовлечению детей в просветительскую деятельность.

В России стартовал второй сезон конкурса «Лучший школьный педагог-библиотекарь». Фото © Предоставлено Life.ru

Финалисты конкурса встретятся в Москве, где им предстоит решить практические кейсы, основанные на реальных профессиональных ситуациях. Победителей объявят в декабре 2026 года в рамках II Международного форума школьных библиотекарей. Первый сезон конкурса объединил более 2,8 тысячи педагогов-библиотекарей из всех регионов России. Участники представили авторские методики развития школьных библиотек, организации просветительских мероприятий, поддержки детского чтения и внедрения современных подходов в образовательную среду.

В России стартовал второй сезон конкурса «Лучший школьный педагог-библиотекарь». Фото © Предоставлено Life.ru

По итогам первого конкурса были определены 15 победителей и 28 призёров из 27 регионов России. Лучшие авторские практики разместили на официальном сайте конкурса, где они используются педагогами из разных регионов страны.

Ранее Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 2026 году расширил региональный этап: количество отборочных площадок выросло почти вдвое. По итогам предварительных соревнований в федеральные финалы прошли более 415 участников, результаты отбора были представлены 13 июля.