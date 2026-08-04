Самолёт-разведчик США почти пять часов патрулировал у Калининграда

Самолёт-разведчик ВВС США Bombardier ARTEMIS II почти пять часов находился в районе Калининградской области, следует из данных о полётах. Об этом пишет РИА «Новости».

Борт вылетел с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии и прошёл через воздушное пространство Венгрии, Словакии и Польши. Затем, находясь возле польского города Августов, он изменил маршрут и начал патрулирование у российских границ.

За время полёта самолет совершил три круга вокруг Калининградской области, находясь в небе над Польшей и Литвой. К территории России он не приближался ближе чем на 50 километров. Около 15:40 мск разведчик завершил миссию и направился обратно на базу.

Bombardier ARTEMIS II был создан на базе бизнес-джета, который американская компания Leidos переоборудовала для радиолокационной разведки. Всего для Пентагона изготовили две такие машины.

Самолёт предназначен для сбора, записи и анализа данных на больших расстояниях. Ранее этот борт также регулярно замечали во время полетов в районе Черного моря.

Ранее Life.ru писал, что самолёт с двумя людьми на борту пропал в Иркутской области. На борту находились два человека — лётчик-наблюдатель и командир воздушного судна. По его словам, борт должен был в 20:50 вернуться в посёлок Мама, откуда днем вылетел на патрулирование.