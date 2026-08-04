Путин подписал законы о мерах против релокантов, уклоняющихся от наказания

Президент России Владимир Путин подписал законы о введении временных ограничений для граждан, находящихся за пределами страны и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания. Документы опубликованы 4 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Ограничения предусмотрены для лиц, привлечённых к ответственности за нарушения, связанные с деятельностью иностранных агентов, призывами к нарушению территориальной целостности России, дискредитацией Вооружённых сил РФ, призывами к введению санкций против страны, а также участием в деятельности нежелательных иностранных или международных организаций.

Вводить меры можно будет только после подтверждения МВД двух обстоятельств — нахождения гражданина за пределами России и его уклонения от исполнения назначенного наказания. Всего закон предусматривает 14 видов временных ограничений. Среди них — запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, ограничения при оформлении прав на недвижимость, отказ в выдаче кредитов и займов, а также запрет на регистрацию транспорта и ограничение права управления им.

Кроме того, для таких граждан могут быть ограничены доступ к электронным государственным услугам, использование электронной подписи, получение лицензий и аккредитаций, совершение нотариальных действий и проведение консульских процедур за границей. Документы также предусматривают возможность блокировки денежных средств и имущества лиц, включённых в специальный список. Сведения о гражданах будут размещаться на сайте Минюста России.

Ранее Путин подписал закон, расширяющий список административных правонарушений, за которые иностранным гражданам и лицам без гражданства может быть назначено выдворение за пределы страны. После вступления изменений в силу число статей КоАП РФ, предусматривающих такую меру наказания, увеличится с 22 до 45.