Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Беседа состоялась по инициативе бразильской стороны, сообщили в Кремле.

Главы государств обсудили развитие двустороннего сотрудничества, в том числе расширение и диверсификацию взаимной торговли. Отдельное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых после заседания Российско-бразильской комиссии высокого уровня и других совместных контактов.

Во время разговора лидеры также обменялись мнениями по международной повестке, включая ситуацию вокруг Украины. По данным Кремля, Путин поблагодарил Лулу да Силву за стремление содействовать политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

Кроме того, президенты подтвердили намерение продолжить координацию позиций в ООН и на других международных площадках, отметив близость подходов Москвы и Бразилиа по ряду глобальных вопросов.

Напомним, что после саммита G7 во Франции Лула да Силва заявлял, что западные спонсоры Киева устали поддерживать Украину в противостоянии с Россией и ищут пути для урегулирования конфликта. По его словам, на саммите Семёрки он впервые увидел желание Запада положить конец конфликту.