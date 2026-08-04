«Золото далось непросто»: Ольга Брусникина оценила выступление российских синхронисток на ЧЕ

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Брусникина назвала эту победу отличным результатом, который подбодрил всю команду. Она отметила, что за год тренерский штаб проделал огромную работу: сейчас сборная участвует во всех дисциплинах на высоком уровне. При этом победа далась непросто, как и всё, что происходит с командой в текущих условиях.