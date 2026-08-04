«Золото далось непросто»: Ольга Брусникина оценила выступление российских синхронисток на ЧЕ
Чемпионка Брусникина: Победа на ЧЕ-2026 далась российским синхронисткам непросто
Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина прокомментировала выступление российских синхронисток на чемпионате Европы — 2026. Накануне россиянки завоевали первое золото турнира в произвольной программе.
В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Брусникина назвала эту победу отличным результатом, который подбодрил всю команду. Она отметила, что за год тренерский штаб проделал огромную работу: сейчас сборная участвует во всех дисциплинах на высоком уровне. При этом победа далась непросто, как и всё, что происходит с командой в текущих условиях.
Напомним, российские синхронистки завоевали первое золото для сборной на чемпионате Европы в Париже, одержав победу в произвольной программе командных соревнований. Судьи оценили выступление отечественной команды в 285,0346 балла. Серебряные медали достались испанкам, набравшим 282,3541 балла, а бронза ушла итальянкам с результатом 256,1558. В составе победившей золотой восьмёрки выступили Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.
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