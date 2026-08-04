«Мама Миа, какой мужчина»: 65-летний Меньшиков покорил Сеть обнажённым кадром у бассейна

65-летний актёр Олег Меньшиков поделился снимком с отдыха, где предстал с голым торсом. Фотографию он выложил в своём личном блоге.

Меньшиков показал фото с голым торсом с отдыха в Греции. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olegmenshikov.ru

Артист вместе с супругой Анастасией провёл отпуск в Италии и Греции. Уже под конец поездки Меньшиков разместил кадр, на котором сидит за столиком возле бассейна в шляпе и коротких шортах. Подпись к снимку была лаконичной: «Я ещё вернусь».

Публикация мгновенно взорвала соцсети — комментарии посыпались градом. Поклонники пришли в полный восторг от того, как безупречно актёр выглядит в свои годы: подтянутая фигура и стать вызвали шквал сравнений с культовым агентом 007. «Бонд на заслуженном отдыхе», «Ох, Мама Миа, это просто мужчина-мечта», «Сам Дон Корлеоне завидует, глядя на это», «Настоящий пожар, а не мужчина!», «Красавчик, от которого жарко» — пестрили комментарии.

Ранее сообщалось, что после первых показов спектакля «Гамлет» в МХТ Олег Меньшиков записал видео с резкой критикой постановки. Главная театральная премьера весны 2026 года стала событием ещё до выхода: билеты разобрали за пару часов. Официально они стоили от 5 до 50 тысяч рублей, а у перекупщиков цена доходила до 200 тысяч за место в партере. Главную роль в постановке исполняет Юра Борисов, известный по фильму «Анора».