«Историю здесь не стирают»: 70-летний трейдер с Уолл-стрит бросил США ради жизни в Пскове

Бывший трейдер с Уолл-стрит Гунтис Янис Ламбергс на 70-м году жизни переехал из Флориды в Псков. О его истории рассказала первая серия репортажей RT об иностранцах и соотечественниках, решивших переехать в Россию. Ламбергс родился в США, в 1990-х жил в Латвии, затем вернулся в Америку, а теперь выбрал Россию.

По словам мужчины, решиться на переезд было легко: стоимость жизни в США стремительно растёт, безопасность на улицах снижается, а политика властей в вопросах ЛГБТ* ему «омерзительна». В январе он вышел на пенсию и перебрался в Псковскую область. Ламбергс поделился впечатлениями: Россия — прекрасная страна, богатая историей, и здесь не пытаются её стереть. Ему нравится, что памятники не сносят, как это часто бывает в США.

В переезде иностранцам помогает Правительство Псковской области. Это единственный регион в России, где предусмотрен институт уполномоченного по делам соотечественников и вопросам миграции.

А ранее гражданка Латвии переехала в Псков и разбила «розовые» иллюзии молодёжи о Европе. По её словам, европейское общество сталкивается с теми же социальными проблемами, что и другие страны, а французы — далеко не всегда «люди с беретом на голове и с багетом в подмышке».