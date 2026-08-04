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Регион
4 августа, 15:14

Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российскую делегацию на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом говорится в распоряжении, подписанном президентом России Владимиром Путиным.

«Утвердить следующий состав делегации РФ для участия в работе 81-1 сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С. В. — министр иностранных дел РФ, постоянный член Совета безопасности РФ (глава делегации)», — сказано в тексте.

Как следует из содержания документа, в число участников российской делегации вошли заместитель главы МИД Александр Алимов, а также Василий Небензя, занимающий пост постпреда РФ при ООН.

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Также ранее Россия официально уведомила Международный суд ООН о том, что намерена подключиться к спору между Литвой и Белоруссией как третья сторона. Разбирательство связано с незаконным ввозом мигрантов. Как пояснили в МИД РФ, соответствующее заявление подали 20 июля, и оно уже размещено на сайте суда. Дело против Минска Вильнюс инициировал в 2025 году, опираясь на Протокол против незаконного ввоза мигрантов.

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Вероника Бакумченко
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