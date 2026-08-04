Путин продлил «гаражную амнистию» до сентября 2031 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «гаражной амнистии» ещё на пять лет — до 1 сентября 2031 года. Механизм действует с сентября 2021 года и позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить право собственности на капитальные гаражи и земельные участки под ними. В ряде случаев землю можно получить бесплатно.

За время действия программы россияне зарегистрировали около 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч участков под ними, сообщили в Росреестре. Изначально предполагалось, что срок программы завершится 1 сентября 2026 года. Однако из-за востребованности механизма власти решили продлить его еще на пять лет.

Под действие амнистии попадают капитальные гаражи, построенные до конца 2004 года и не признанные самовольными постройками. Оформить временные металлические конструкции, подземные паркинги и незаконные сооружения по этой схеме нельзя.

В Госдуме ранее отмечали, что часть владельцев до сих пор не оформила свои гаражи из-за утраченных документов советского периода или незнания о действующей программе. Продление амнистии позволит большему числу граждан легализовать права на недвижимость.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин подписал законы о мерах против релокантов, уклоняющихся от наказания. Вводить меры можно будет только после подтверждения МВД двух обстоятельств — нахождения гражданина за пределами России и его уклонения от исполнения назначенного наказания.