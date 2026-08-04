В Финляндии одобрили работу первого в мире подземного хранилища ядерных отходов

В Финляндии одобрили работу первого в мире подземного хранилища для отработанного ядерного топлива. Об этом сообщил Финский центр радиационной и ядерной безопасности (STUK).

Объект под названием Onkalo возвели рядом с АЭС «Олкилуото» — примерно в 240 километрах от Хельсинки. Это первый в мире проект глубинного захоронения ядерных отходов, рассчитанный на срок около 100 тысяч лет.

«Центр радиационной и ядерной безопасности поддерживает выдачу лицензии на эксплуатацию объекта по захоронению отработанного ядерного топлива», — говорится в сообщении на сайте центра.

В ведомстве уточнили, что окончательное разрешение хранилищу ещё предстоит получить от министерства труда и экономического развития. Там подтвердили, что уже готовят соответствующую лицензию.

По проекту отработанное топливо будут закладывать в чугунные капсулы, покрытые медью для защиты от коррозии. Эти капсулы затем опустят в специальные скважины на глубину свыше 400 метров. Оператор проекта — компания Posiva — просил разрешение на работу объекта до конца 2070 года.

Ранее сообщалось, что в Бангладеш произошло знаковое для атомной энергетики страны событие: в реактор первого энергоблока строящейся по российскому проекту АЭС «Руппур» загрузили ядерное топливо. Церемония прошла в торжественной обстановке, а глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев вместе с министром науки и технологий Бангладеш Факиром Махбубом Анамом нажали символическую кнопку, дав официальный старт физическому пуску энергоблока. Отмечалось, что этот шаг означает переход станции в режим пусконаладочных работ с реальным ядерным материалом.