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4 августа, 15:27

В России появился ГОСТ по управлению персоналом — поощрять, а не заставлять

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorgev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorgev

Росстандарт утвердил новый ГОСТ по охране труда, который делает акцент на психологическом комфорте сотрудников. Согласно документу, компании должны отказаться от принуждения в пользу мотивации и поддержки персонала, пишет РИА «Новости».

Стандарт рекомендует вовлекать работников в принятие решений, развивать культуру взаимопомощи («равный — равному») и обеспечивать прозрачность задач. По мнению ведомства, такой подход повышает эффективность и устойчивость бизнеса.

«Неопределённость в отношении задач, отсутствие управления рабочей нагрузкой, неопределенность функций», — перечисляются в документе примерные рабочие ситуации, которые необходимо предотвращать.

Согласно новому ГОСТу, который вступит в силу 1 февраля 2027 года, компаниям предписано пересматривать должностные обязанности и графики сотрудников, исключая при этом чрезмерно интенсивный («машинный») ритм и непредсказуемость смен. Отдельное внимание уделено корпоративной культуре: стандарт запрещает травлю, дискриминацию и изоляцию, а также требует от руководителей прозрачности в коммуникации и недопустимости злоупотребления властью.

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Наталья Демьянова
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