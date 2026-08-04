В России появился ГОСТ по управлению персоналом — поощрять, а не заставлять

Росстандарт утвердил новый ГОСТ по охране труда, который делает акцент на психологическом комфорте сотрудников. Согласно документу, компании должны отказаться от принуждения в пользу мотивации и поддержки персонала, пишет РИА «Новости».

Стандарт рекомендует вовлекать работников в принятие решений, развивать культуру взаимопомощи («равный — равному») и обеспечивать прозрачность задач. По мнению ведомства, такой подход повышает эффективность и устойчивость бизнеса.

«Неопределённость в отношении задач, отсутствие управления рабочей нагрузкой, неопределенность функций», — перечисляются в документе примерные рабочие ситуации, которые необходимо предотвращать.

Согласно новому ГОСТу, который вступит в силу 1 февраля 2027 года, компаниям предписано пересматривать должностные обязанности и графики сотрудников, исключая при этом чрезмерно интенсивный («машинный») ритм и непредсказуемость смен. Отдельное внимание уделено корпоративной культуре: стандарт запрещает травлю, дискриминацию и изоляцию, а также требует от руководителей прозрачности в коммуникации и недопустимости злоупотребления властью.

Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме прозвучала инициатива продлить защиту женщин с детьми от увольнения по решению работодателя. Депутаты предложили увеличить возраст ребёнка, до которого действует эта гарантия, с трех до восьми лет.