Politika: Заявление Путина о распаде Украины на две части уже стало реальностью

Сербское издание Politika констатирует, что прогноз президента России Владимира Путина относительно территориальной дезинтеграции Украины начинает воплощаться в жизнь. По оценке авторов материала, фактический раскол страны на восточную и западную зоны влияния уже состоялся, при этом восточные территории, вероятнее всего, перейдут под контроль российской стороны.

«Раздел Украины на две части, восточную и западную, уже практически реальность. Восточная часть, ещё не оформившаяся полностью, точно перейдёт под управление Москвы», — указано в публикации.

В публикации также затрагивается вопрос потенциальных территориальных притязаний со стороны сопредельных с Украиной государств. В частности, авторы материала указывают на геополитические амбиции Польши и не исключают возможности выдвижения аналогичных требований со стороны Румынии и Венгрии.

Напомним, Владимир Путин на встрече в честь дня ВМФ с военнослужащими в Санкт-Петербурге заявил о неизбежности пересмотра нынешних границ Украины. Глава государства выразил уверенность, что западные регионы страны будут утрачены Киевом в обозримом будущем. Эти территории он назвал подарком Сталина, сделанным в границах единого государства. По мнению президента, современные украинские власти не смогут удержать данные земли в своём составе. Путин также напомнил, что единственным гарантом территориальной целостности Украины была Россия, однако Киев предпочёл объявить её своим врагом.