«Вымогатели деплатформинга»: Дуров* объяснил временное исчезновение Telegram из App Store

Копания Apple временно удалила Telegram из App Store из-за порно, выложенного хакером, который шантажирует владельцев каналов. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров* в своём канале. По его словам, корпорация убрала мессенджер из доступа после того, как злоумышленник воспользовался технической уязвимостью платформы, чтобы опубликовать запрещённые материалы в рамках кампании по шантажу владельцев каналов.

«Он вставил нелегальный контент, модифицированный с помощью ИИ, отредактировав старое сообщение в активном групповом чате. В результате контент был практически скрыт от членов группы, что не позволило им увидеть его и оперативно сообщить о нём», — рассказал Дуров*.

По его словам, злоумышленники занимаются шантажом владельцев Telegram-каналов: они угрожают «завалить» сообщества запрещённым контентом и пожаловаться на них в Apple, если те не заплатят выкуп. Основатель мессенджера подчеркнул, что модерация платформы работает исправно, а действия Apple в данной ситуации создают опасный прецедент. Дуров* предупредил, что из-за такой политики компании под угрозой блокировки может оказаться любое приложение, где пользователи могут публиковать свой контент.

Минувшей ночью сообщалось, что пользователи устройств на iOS не могли найти Telegram через поиск в App Store. Мессенджер был недоступен для скачивания по всему миру около часа. Затем его вернули.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.