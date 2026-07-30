Дурова* внесли в список Росфинмониторинга: что будет с Telegram и можно ли покупать Premium

Основателя Telegram Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это повлечёт ограничения для его личных счетов, имущества и финансовых операций, но не означает автоматического запрета самого мессенджера. По состоянию на 30 июля 2026 года россияне могут пользоваться Telegram, покупать Premium и Stars — отдельных решений, запрещающих эти действия, власти не принимали. Но всё ещё может измениться.

Дурова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Имя Павла Дурова* появилось в официальном перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В записи указаны дата рождения предпринимателя и место рождения — Ленинград. Рядом с фамилией стоит звёздочка: так Росфинмониторинг обозначает лиц, в отношении которых имеются сведения именно о причастности к терроризму.

Днём ранее ФСБ сообщила, что основателю Telegram заочно предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ — содействие террористической деятельности. В ведомстве также заявили, что Дуров объявляется в международный розыск.

По версии ФСБ, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые использовали украинские спецслужбы, а также террористические и экстремистские организации. Ещё в феврале Life.ru писал, что действия основателя мессенджера проверяют по статье о содействии терроризму.

Что означает включение Дурова в перечень Росфинмониторинга

Включение в перечень не равнозначно вступившему в силу обвинительному приговору суда. Однако оно позволяет применять к человеку предусмотренные законом финансовые ограничения.

Российские банки и другие финансовые организации должны блокировать или приостанавливать операции лиц, которые одновременно находятся в перечне и объявлены в розыск. Информация об их операциях передаётся Росфинмониторингу. Отдельные платежи — например, налоги, штрафы и гуманитарные расходы — могут проводиться в установленном порядке.

Человек, включённый в перечень, сохраняет возможность получать зарплату, пенсию, пособия, стипендии и некоторые другие доходы. Тратить зарплату или иной доход можно в пределах лимитов, устанавливаемых Правительством России по согласованию с Центробанком. Для операций сверх этих лимитов необходимо использовать специальный порядок согласования.

В некоторых публикациях всё ещё встречается утверждение, что фигуранту перечня разрешено расходовать не более 10 тысяч рублей в месяц. В действующей редакции 115-ФЗ универсальной фиксированной суммы непосредственно в этой норме уже нет: закон отсылает к размерам, которые определяют Правительство и Банк России.

Может ли Дуров переписать Telegram на другого владельца

Теоретически Павел Дуров* может передать Telegram другому владельцу, назначить нового руководителя или сократить свою долю в компании. Однако формальной смены фамилии в корпоративных документах может оказаться недостаточно: регуляторы и банки учитывают не только записанного собственника, но и конечного бенефициара — человека, который фактически получает выгоду или способен контролировать решения компании.

Сейчас сам Telegram называет Дурова основателем, владельцем и генеральным директором мессенджера. При этом внесение предпринимателя в российский перечень Росфинмониторинга не означает, что принадлежащая ему зарубежная компания автоматически должна прекратить работу, заморозить все активы или сменить собственника.

Сервис ЭКО предложил использовать донорский биоматериал Павла Дурова и добавил обязательную маркировку его статуса. Скриншот сайта клиники

Какие варианты есть у Дурова

Оставить всё как есть. Это наиболее простой сценарий. Российские ограничения распространяются прежде всего на личные финансовые операции Дурова и активы, находящиеся в пределах российской юрисдикции. Сам Telegram в перечень Росфинмониторинга пока не включён, поэтому немедленно продавать компанию для продолжения её глобальной работы Дурову не требуется.

Уйти с должности генерального директора. Дуров может передать оперативное управление независимому руководителю или совету директоров, сохранив право собственности. Это снизит зависимость Telegram от одного человека, но не устранит связь компании с Дуровым, если он продолжит контролировать ключевые решения и получать прибыль.

После введения санкций против Михаила Фридмана и Петра Авена они, например, покинули совет директоров LetterOne. Компания отдельно заявила, что предприниматели больше не участвуют в управлении, не влияют на инвестиции и не получают дивиденды или другие экономические ресурсы. Сам бизнес при этом продолжил работать.

Передать или продать контрольный пакет. Более радикальный вариант — реальная продажа компании инвестору, фонду или группе менеджеров. Дурову пришлось бы отказаться не только от формального владения, но и от возможности назначать руководство, распоряжаться деньгами Telegram и определять стратегию платформы. Подобные схемы уже применялись для сохранения компаний, собственники которых попадали под ограничения.

Передать акции в траст или фонд. Дуров может поместить долю в независимую структуру, которая будет управлять Telegram без его участия. Однако такая конструкция сработает только при реальной утрате контроля. Если предприниматель сохранит право вернуть акции, назначать управляющих, давать им обязательные указания или получать доход, его по-прежнему могут считать конечным бенефициаром.

Российский закон определяет бенефициарного владельца не только как человека, владеющего более чем 25% компании, но и как лицо, способное фактически контролировать её действия. Поэтому простое переоформление Telegram на родственника, партнёра или номинального собственника не обязательно разорвёт юридическую связь с Дуровым.

Провести IPO и размыть свою долю. В долгосрочной перспективе Telegram может выйти на биржу и продать часть акций инвесторам. Тогда Дуров сможет сократить долю и перестать быть единственным контролирующим владельцем. Однако это сложная и длительная процедура, которая потребует раскрытия финансовой отчётности, структуры собственности и рисков, связанных с уголовными делами против основателя.

Telegram остаётся частной компанией, а Дуров совмещает роли владельца и генерального директора. Компания привлекала деньги преимущественно через облигации: их держатели являются кредиторами Telegram, но не получают контроль над мессенджером, пока бумаги не конвертированы в акции на предусмотренных условиях.

Поможет ли переоформление сохранить Telegram

Для сохранения глобальной работы Telegram немедленная смена владельца пока не нужна. Российское решение само по себе не обязывает зарубежные банки, инвесторов и государства блокировать компанию.

Однако ситуация изменится, если ограничения против Дурова введут другие страны, банки начнут отказываться обслуживать связанные с ним компании или инвесторы потребуют дистанцировать Telegram от основателя. Тогда наиболее рабочим вариантом станет не номинальное «переписывание» мессенджера, а полноценная перестройка управления: независимый руководитель, новый совет директоров, ограничение доступа Дурова к доходам и, возможно, продажа части или всей его доли.

Такие меры способны сохранить бизнес, но для самого Дурова будут означать потерю контроля над платформой — сценарий, которого он до сих пор старался избегать.

Запретили ли Telegram после включения Дурова в список

Нет. Павел Дуров и компания, управляющая Telegram, с точки зрения права являются разными субъектами. В отношении самого мессенджера отдельного решения о признании террористической или экстремистской организацией не принималось, в соответствующие перечни Telegram не включён.

Поэтому внесение основателя сервиса в список Росфинмониторинга само по себе не запрещает приложение, каналы, личные переписки или обычное использование Telegram. Аналогичной позиции придерживаются опрошенные СМИ юристы: персональный статус владельца бизнеса автоматически не распространяется на юридическое лицо или принадлежащий ему сервис.

Можно ли пользоваться Telegram в России

По состоянию на 30 июля 2026 года пользоваться Telegram можно. Ответственность только за установку приложения, чтение каналов, ведение переписки или публикацию законного контента не вводилась.

При этом пользователи по-прежнему несут ответственность за собственные действия внутри мессенджера. Незаконный контент, публичные призывы, финансирование запрещённых организаций или взаимодействие с террористическими структурами могут повлечь ответственность независимо от того, какой платформой человек пользуется.

Включение Дурова в перечень также не означает, что Telegram теперь автоматически заблокируют. Для блокировки или признания самого сервиса запрещённым потребуются отдельные юридические и технические решения. Актуальные данные об ограничениях Life.ru собирает в отдельном материале о том, могут ли заблокировать Telegram в России в 2026 году.

Можно ли покупать Telegram Premium и Stars

На момент публикации покупка Telegram Premium или внутренней валюты Telegram Stars не запрещена. Отдельной административной или уголовной ответственности за оплату этих услуг нет.

Юристы объясняют, что статус основателя Telegram сам по себе не превращает оплату подписки в финансирование терроризма. Для запрета потребуется отдельное решение в отношении самого мессенджера, обслуживающего его юридического лица либо конкретных платёжных операций.

Это отличает покупку услуги Telegram от прямого перевода денег самому Дурову. При любых переводах в пользу физического лица, включённого в перечень Росфинмониторинга, банки обязаны учитывать установленные 115-ФЗ ограничения и правила финансового контроля.

Ранее Life.ru подробно разбирал, какие риски могли бы возникнуть при отдельном запрете Telegram. Пока такой сценарий не реализован: включение Дурова в перечень не изменило юридический статус платных функций мессенджера.

Заблокируют ли Telegram из-за дела Дурова

Автоматической блокировки не произойдёт. Росфинмониторинг регулирует прежде всего финансовые ограничения в отношении фигурантов своего перечня. Решения об ограничении доступа к интернет-ресурсам принимаются по другим основаниям и в рамках отдельных процедур.

При этом уголовное дело против основателя Telegram может усилить давление на платформу и требования российских ведомств к её администрации. Но любые новые ограничения необходимо оценивать только после официальных заявлений Роскомнадзора, ФСБ, суда или других уполномоченных органов.

Главное о включении Дурова в список Росфинмониторинга

Павла Дурова признали террористом?

Юридически точнее говорить, что его внесли в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Включение в перечень не следует смешивать со вступившим в силу приговором суда.

Можно ли пользоваться Telegram?

Да. Сам Telegram не признан террористической или экстремистской организацией и не включён в соответствующие перечни.

Можно ли покупать Telegram Premium и Stars?

Да. На 30 июля 2026 года отдельного запрета или ответственности за оплату Premium и Stars нет.

Заблокируют ли Telegram?

Включение Дурова в перечень само по себе не является основанием для автоматической блокировки. Для ограничений в отношении сервиса потребуется отдельное решение.

Может ли Дуров переписать Telegram на другого человека?

Да, теоретически он может продать или передать компанию, назначить нового руководителя либо поместить акции в независимый траст. Но формальная передача родственнику или партнёру не обязательно поможет, если Дуров продолжит получать доход и фактически контролировать Telegram.

Что означает звёздочка возле фамилии Дурова?

В перечне Росфинмониторинга звёздочкой отмечаются организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму.