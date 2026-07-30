Дуров в списке, Telegram — нет: Жорин объяснил, чего бояться пользователям

Внесение Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов не означает автоматического запрета Telegram в России. Рядовые пользователи по-прежнему могут переписываться в мессенджере, вести каналы и пользоваться его платными функциями, объяснил Life.ru адвокат Сергей Жорин.

По словам юриста, сам Telegram пока не признан в России террористической или экстремистской организацией. Поэтому обычная переписка, размещение рекламы, покупка Premium или Stars сами по себе состава правонарушения не образуют.

«Наибольшее значение будет иметь не сам факт использования Telegram, а то, кому и с какой целью направляются деньги», — подчеркнул Жорин в беседе с Life.ru.

Риски могут возникнуть при переводах, если получателем окажется лицо или подконтрольная ему организация, включённые в перечень Росфинмониторинга. При этом для привлечения к ответственности должно быть доказано, что средства заведомо направлялись на финансирование террористической деятельности.

Адвокат напомнил, что ответственность за такие действия предусмотрена статьёй 205.1 УК РФ. Однако само по себе использование Telegram, по его словам, пока не является нарушением закона.

«В ближайшее время мы будем ждать официальных разъяснений со стороны контролирующих органов», — добавил Жорин.

29 июля ФСБ официально объявила о предъявлении Дурову* обвинения по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ — содействие террористической деятельности. По версии ведомства, администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы, а также террористические и экстремистские организации якобы использовали для вербовки россиян, подготовки диверсий, терактов, массовых убийств и кибермошенничества. Отдельно ФСБ упомянула бот знакомств «Дайвинчик/Leo»**. Ведомство утверждает, что через него молодых россиян вовлекали в поджоги, нападения на силовиков и другие преступления. По данным ФСБ, за год по таким делам задержали 46 человек в возрасте от 12 до 22 лет. Одновременно была начата процедура объявления Дурова* в международный розыск. Официальный аккаунт Telegram в соцсети X после заявления ФСБ опубликовал фотографию Дурова* с неприличным жестом, которую СМИ восприняли как реакцию на обвинение. Следующим последствием уголовного преследования стало внесение предпринимателя в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Сам мессенджер при этом террористической или экстремистской организацией в России не признан.

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