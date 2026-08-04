Исторический максимум в Австрии — столбик термометра впервые поднялся до 40,8 °C

В Австрии воздух прогрелся до 40,8 градуса — это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений в стране. Об этом сообщило издание Krone.

Предыдущий максимум (+40,5 °C), зафиксированный девять лет назад, остался позади. Восточные провинции встретили экстремальную температуру высшей ступенью предупреждения. Наземное сообщение оказалось нарушено — ряд автомагистралей закрыт, а на территории Бургенланда зафиксирован крупный низовой пожар, который тушат в усиленном режиме.

Крайняя пожарная опасность действует и в Лобау — пойме Дуная, куда местные жители обычно приезжают отдыхать. Сама река при этом обмелела до рекордно низких отметок. Похожие значения фиксировали в 2003 и 2018 годах.

Напомним, аномальный зной обрушился на Центральную и Восточную Европу, сместившись сюда с запада континента. Температура выше 40 градусов привела к рекордному обмелению рек, остановке атомных станций и многомиллиардным потерям для экономики. В Венгрии премьер Петер Мадьяр предупредил, что к среде воздух может прогреться выше 42 градусов, а страна впервые за 44 года готовится остановить АЭС «Пакш».