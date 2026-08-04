В Братиславе и Вене зафиксированы рекордные температуры

В Братиславе и Вене зафиксировали новые температурные рекорды, сообщает телеканал Markiza. В столице Словакии воздух прогрелся до +39,9 градуса, а в австрийской столице — до +40,1. Расстояние между двумя городами составляет около 60 километров, поэтому волна аномального зноя одновременно накрыла обе столицы.

По прогнозам метеорологов, в течение недели жара может стать ещё сильнее. Высокие температуры сохранятся как в Словакии, так и в Австрии. Специалисты продолжают следить за обстановкой, поскольку дальнейшее повышение температуры может усилить последствия засушливого периода.

Ранее Life.ru писал, что пожары и аномальная жара в Европе привели к многомиллиардным потерям. За первые два месяца пожароопасного сезона огонь уничтожил почти полмиллиона гектаров. Ущерб только для пяти наиболее пострадавших стран еврозоны уже составил 3,1 миллиарда евро. Также аномальная жара и обмеление рек вынуждают европейские страны сокращать работу атомных электростанций и готовиться к возможным остановкам энергоблоков. В Венгрии заявили, что АЭС «Пакш» может прекратить работу из-за критически низкого уровня воды в Дунае, а во Франции EDF уже остановила три реактора и снизила мощность ещё на восьми.