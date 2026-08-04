«Катюша» и выкуп невесты: Федотов и Стойилкович устроили шумную свадьбу в Белграде

Актёры Фёдор Федотов и Тина Стойилкович сыграли свадьбу в Белграде. Торжество прошло 1 августа и соединило в себе русские и сербские обычаи.

Актеры Фёдор Федотов и Тина Стойилкович сыграли свадьбу в Сербии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tina_stojilkovic

Церемония состоялась в родном городе невесты. До места регистрации молодожёнов провожал живой духовой оркестр. Музыканты исполняли в том числе «Калинку-малинку» и «Катюшу». В этот день Федотов опубликовал трогательное обращение к возлюбленной.

«Этот день настал! Вступил в свои права наш август! Пусть его первый день станет для нас самым счастливым летним днём, незабываемым и прекрасным, семейным, солнечным, сумасшедшим, нежным и очень долгим! Ловим момент и держимся за руки, любим всех и делимся с удовольствием нашей любовью. Я очень люблю тебя», — написал он в личном блоге.

Для официальной части жених выбрал тёмно-синий классический костюм и дополнил образ солнцезащитными очками. Невеста появилась в белом корсетном платье в пол, главным украшением которого стала длинная вуаль, расшитая жемчугом. После завершения формальной процедуры Федотов исполнил желание супруги и закружил её на руках у алтаря, а гости встретили этот момент аплодисментами.

Широкая известность пришла к Федотову после главной роли в фильме «Серебряные коньки». Позднее зрители видели его в сериалах «Хирург», «Мир! Дружба! Жвачка!», «В парке Чаир», а также в картинах «Левша» и «Роднина». Тина Стойилкович переехала в Россию из Сербии и добилась успеха на театральной сцене. Кинозрителям она запомнилась по роли Ксюши в современной сериальной версии «Москва слезам не верит», а также по работам в лентах «Пропасть» и «Август», сериалах «Казанова», «Многогранники» и «Государь».

Для актёра Фёдора Федотова этот брак стал вторым. С 2021 по 2025 год он был женат на актрисе и режиссёре Анастасии Грибовой, от которой у него в январе 2022 года родилась дочь Ульяна. Официально развод супругов был оформлен в начале 2025 года.

Ранее певец Анатолий Цой объявил о свадьбе и венчании, опубликовав в личном блоге кадры с церковного таинства, однако личность своей избранницы раскрывать не стал, сохранив интригу. После обряда пара устроила камерную свадьбу в стиле «Гэтсби» в Казахстане для узкого круга друзей. Блогер Дана Есеева, присутствовавшая на торжестве, поделилась фото и видео, назвав праздник красивым, стильным и уютным и поблагодарив молодожёнов за подаренные эмоции. Одним из приглашённых гостей также стал ведущий Слава Чепурченко.