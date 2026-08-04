Автоледи, устроившую гонки с полицией в Москве, лишили прав

Штраф и лишение прав на полтора года — таков итог дорожных развлечений 22-летней Сабины, которую уже окрестили преемницей Мары Багдасарян. Девушка устроила побег от инспекторов на Варшавском шоссе в Москве на машине без номеров исключительно из спортивного интереса, пишет Mash.

Девушка пояснила, что вынуждена ездить без госзнаков, поскольку каждый месяц отдаёт за превышения скорости около 50 тысяч рублей. Эти деньги она, якобы, выплачивает с зарплаты кассира в магазине. Сабина уверяла, что была трезва и всегда выполняла требования сотрудников ДПС, но в этот раз сильно испугалась за судьбу удостоверения и решила скрыться, чтобы проверить, чем всё закончится. Закончился эксперимент столкновением с автомобилем Haval и перегретой коробкой передач.

Примечательно, что автомобиль для побега был семейным. Родственники планировали продать его ради погашения долгов, а после инцидента машину и вовсе спрятали. Однако Сабина без труда пересела на BMW сестры, чтобы добраться на нём прямиком до здания суда. Там её признали виновной в оставлении места ДТП и лишили водительского удостоверения на полтора года. Сразу после выхода из зала заседаний девушка вновь села за руль и уехала.

Напомним, на юге Москвы полиция задержала девушку на Mercedes без номеров, которая устроила опасную погоню с ДТП и попыткой тарана патрульного мотоцикла. Нарушительница проигнорировала требование и попыталась скрыться, начав резко перестраиваться и совершать опасные манёвры. Во время преследования она спровоцировала ДТП, а также попыталась столкнуться с патрульным мотоциклом.