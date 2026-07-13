Суд в Москве прекратил дело о банкротстве стритрейсерши Мары Багдасарян

Арбитражный суд Москвы закрыл разбирательство о несостоятельности столичной гонщицы Мары Багдасарян. Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Производство по делу было начато в мае. Инициатором выступала Федеральная налоговая служба по Кировской области, а на понедельник назначалось заседание для проверки обоснованности требований ведомства. Мотивы прекращения процесса в документах пока не раскрываются.

Фигурантка известна как дочь предпринимателя Эльмара Багдасаряна. Широкую огласку она получила из-за злостных нарушений правил дорожного движения и уклонения от уплаты штрафов. Участница уличных гонок была пожизненно лишена водительского удостоверения. В конце июня, что Мара Багдасарян снова идёт под суд из-за налоговой задолженности, а общая сумма претензий ФНС к ней превысила полтора миллиона рублей. Просрочка возникла из-за длительного непополнения единого налогового счёта, отрицательное сальдо на котором достигло 1,62 млн рублей.