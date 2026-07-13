Суд в Москве оштрафовал актёра Трескунова* из сериала «Ивановы-Ивановы»
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sam_treskunov*
Актёр Семён Трескунов*, включённый в реестр иностранных агентов, получил административный штраф в размере 50 тысяч рублей. Решение звезде сериалов «Ивановы-Ивановы» и «Гранд» вынес Тимирязевский районный суд Москвы.
«Признать Трескунова* виновным… назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — огласила судья.
Поводом стало нарушение требований к отчётности иностранных агентов. Артист не представил в уполномоченный орган обязательные сведения о своей деятельности либо сделал это с опозданием.
Напомним, с началом СВО Семён Трескунов* уехал из России в Израиль, затем в Испанию. За границей он перешёл на английский в соцсетях, взял псевдоним Сэм и преподаёт актёрское мастерство. Там же расторг брак с Анитой Ахмадуллиной. В прошлом году Минюст РФ признал его иноагентом за недостоверные высказывания о СВО. Весной 2025-го он заявил о желании вернуться, но опасается уголовного преследования.
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* Внесён Минюстом РФ в список иностранных агентов.