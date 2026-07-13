Суд в Москве оштрафовал актёра Трескунова* из сериала «Ивановы-Ивановы»

Поводом стало нарушение требований к отчётности иностранных агентов. Артист не представил в уполномоченный орган обязательные сведения о своей деятельности либо сделал это с опозданием.

Напомним, с началом СВО Семён Трескунов* уехал из России в Израиль, затем в Испанию. За границей он перешёл на английский в соцсетях, взял псевдоним Сэм и преподаёт актёрское мастерство. Там же расторг брак с Анитой Ахмадуллиной. В прошлом году Минюст РФ признал его иноагентом за недостоверные высказывания о СВО. Весной 2025-го он заявил о желании вернуться, но опасается уголовного преследования.