В Германии в настоящее время отсутствует хотя бы одно полностью готовое к эксплуатации бомбоубежище. Об этом сообщает издание RND. При этом немецкие власти планируют привести гражданскую оборону в полную готовность уже к 2029 году.

На фоне конфликта на Украине Берлин значительно усилил инвестиции в вооружение и гражданскую защиту. В рамках этих планов на восстановление 579 существующих бункеров будет выделено 10 миллиардов евро (около 935 млрд рублей), а ежегодные расходы на их содержание составят 15 миллионов евро.

В настоящее время в Германии насчитывается лишь около 480 тысяч мест в укрытиях, расположенных преимущественно в подвалах и на подземных парковках. Этого критически мало для населения страны, которое составляет 83,4 миллиона человек.

При этом строительство новых капитальных защитных сооружений не предусмотрено. Их возведение оценивается экспертами в 100 миллиардов евро (около 9,1 трлн рублей).

СВР России ранее заявила, что Германия располагает технологиями, позволяющими в короткие сроки разработать собственное ядерное устройство. По оценке разведки, создание действующего боеприпаса может занять у Берлина до одного года.