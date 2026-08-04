Форвард «Зенита» Соболев объявил бойкот СМИ из-за сына

Форвард петербургского «Зенита» Александр Соболев обратился к журналистам и блогерам после обсуждения его семьи в публичном пространстве.

Ранее стало известно, что сын футболиста поступил в академию «Зенита». После этого некоторые СМИ и Telegram-каналы вспомнили старый прямой эфир, в котором Соболев-младший негативно высказывался о клубе. Форвард заявил, что готов принимать критику в свой адрес, но не позволит затрагивать близких.

«Вы можете говорить, писать, оскорблять меня! Но трогать мою семью я никому никогда не позволю. Все СМИ и недоблогеры, которые сейчас хайпуют! Хайпуйте!» — написал Соболев в телеграм-канале.

Также футболист заявил, что больше не будет общаться с прессой в микст-зоне.

Ранее Life.ru писал, что Соболева оштрафовали за провокацию фанатов «Спартака» в Суперкубке. Соболев сравнял счёт с пенальти на восьмой компенсированной минуте, после чего подбежал к сектору красно-белых и демонстративно указал на свою футболку.