Пышные похороны пособника нацистов в Латвии указывают на возрождение неонацистской идеологии на территории Евросоюза. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса. Церемония прошла на братском кладбище Лестене в Тукумсе — более известном как кладбище латышских легионеров СС. К ним — не без гордости — и отнесли Эзергайлиса в латвийских новостях, назвав также «известным общественным деятелем», — написала она в своём телеграм-канале.

Героизацию эсэсовцев она назвала прямым свидетельством «легализации идеологии неонацизма в Европейском союзе». Представитель внешнеполитического ведомства также подробно остановилась на биографии Эзергайлиса. Ссылаясь на доклад российских некоммерческих организаций, она сообщила, что фигурант 1923 года рождения служил в латышском легионе СС, а после развала СССР удостоился высших государственных наград Латвии.

Особое внимание Захарова уделила его службе в полицейском батальоне 319F, охранявшем железную дорогу на участке Идрица — Себеж. По её словам, согласно данным историка Виктора Гущина, именно это подразделение с ноября 1943-го по март 1944 года участвовало в массовых расправах над мирным населением Псковщины и угоне женщин с детьми в латвийские концлагеря и на принудительные работы.

Захарова добавила, что летом 1944 года Эзергайлис воевал против 130-го Латышского стрелкового корпуса Красной армии, а позже оказался в Дрездене, где застал англо-американские бомбардировки. После войны он содержался в фильтрационном лагере в Кутаиси, после чего был амнистирован советской властью. С 1950-х годов проживал в Добеле и, как подчёркивают сегодня латвийские власти, всю жизнь оставался верным членом националистической организации «Ястребы Даугавы», посвятив себя почтению памяти солдат.

Ранее Мария Захарова заявила, что Западная Европа спустя 80 лет после освобождения от фашизма вновь пытается превратиться в неонацистское милитаристское чудовище. Дипломат подчеркнула, что советские солдаты в своё время подарили европейцам не просто жизнь, а настоящую свободу, уничтожив нацизм. По её словам, сейчас видно, как распорядились этим наследием, и хватило его лишь на 80 лет.