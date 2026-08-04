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4 августа, 18:18

«Возрождение неонацизма»: Захарова осудила похороны латышского легионера СС с почестями

Захарова: Героизация легионеров СС в Латвии свидетельствует о неонацизме в ЕС

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Пышные похороны пособника нацистов в Латвии указывают на возрождение неонацистской идеологии на территории Евросоюза. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса. Церемония прошла на братском кладбище Лестене в Тукумсе — более известном как кладбище латышских легионеров СС. К ним — не без гордости — и отнесли Эзергайлиса в латвийских новостях, назвав также «известным общественным деятелем», — написала она в своём телеграм-канале.

Героизацию эсэсовцев она назвала прямым свидетельством «легализации идеологии неонацизма в Европейском союзе». Представитель внешнеполитического ведомства также подробно остановилась на биографии Эзергайлиса. Ссылаясь на доклад российских некоммерческих организаций, она сообщила, что фигурант 1923 года рождения служил в латышском легионе СС, а после развала СССР удостоился высших государственных наград Латвии.

Особое внимание Захарова уделила его службе в полицейском батальоне 319F, охранявшем железную дорогу на участке Идрица — Себеж. По её словам, согласно данным историка Виктора Гущина, именно это подразделение с ноября 1943-го по март 1944 года участвовало в массовых расправах над мирным населением Псковщины и угоне женщин с детьми в латвийские концлагеря и на принудительные работы.

Захарова добавила, что летом 1944 года Эзергайлис воевал против 130-го Латышского стрелкового корпуса Красной армии, а позже оказался в Дрездене, где застал англо-американские бомбардировки. После войны он содержался в фильтрационном лагере в Кутаиси, после чего был амнистирован советской властью. С 1950-х годов проживал в Добеле и, как подчёркивают сегодня латвийские власти, всю жизнь оставался верным членом националистической организации «Ястребы Даугавы», посвятив себя почтению памяти солдат.

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Ранее Мария Захарова заявила, что Западная Европа спустя 80 лет после освобождения от фашизма вновь пытается превратиться в неонацистское милитаристское чудовище. Дипломат подчеркнула, что советские солдаты в своё время подарили европейцам не просто жизнь, а настоящую свободу, уничтожив нацизм. По её словам, сейчас видно, как распорядились этим наследием, и хватило его лишь на 80 лет.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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