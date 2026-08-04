Суд в Москве продлил арест экстрадированной из ОАЭ блогерше Лусик Карапетян

Бабушкинский суд Москвы оставил под стражей блогера Лусик Карапетян до 29 августа 2026 года. Девушка, на которую в соцсетях подписаны более 2 млн человек, обвиняется в серии мошенничеств (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«Бабушкинский районный суд города Москвы продлил срок содержания под стражей до 29 августа 2026 года в отношении Карапетян Лусик Ваневны, обвиняемой в совершении четырёх преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ», — сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

По версии следствия, в 2020–2021 годах Карапетян через соцсети привлекала деньги подписчиков, обещая им высокий доход от инвестиций, однако на деле похищала средства. Напомним, ранее блогерша пыталась скрыться от правосудия за границей, но была экстрадирована из ОАЭ по запросу Генпрокуратуры РФ.