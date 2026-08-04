Саакашвили заявил о пытках в грузинской тюрьме и сравнил себя с Сервантесом

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что условия его содержания в заключении являются бесчеловечными и, по международным нормам, могут расцениваться как пытки. В соцсетях политик утверждает, что находится в маленькой, тёмной и непроветриваемой камере с антисанитарными условиями. По его словам, в похожей ситуации находятся и другие заключенные, которых он называет политзаключенными.

«1 октября исполнится пять лет моего заключения — ровно столько же, сколько в плену провёл Сервантес. Столь длительное содержание в одиночной камере по международным нормам приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению», — написал Саакашвили.

Экс-президент также пожаловался на расположение тюрьмы рядом с цементным заводом. Он заявил, что пыль от предприятия якобы мешает ему дышать.

Кроме того, Саакашвили утверждает, что за время заключения ему ограничили телефонные разговоры, встречи с представителями Украины и доступ к некоторым материалам. По его словам, визиты международных и государственных делегаций также неоднократно не разрешали.

Политик заявил, что с ним обращаются «как с военнопленным», а целью властей считает попытку сломить его волю. Власти Грузии ранее отвергали обвинения Саакашвили и заявляли, что условия его содержания соответствуют закону.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили утратил связь со здравым смыслом. По словам премьера, подобные особенности были заметны ещё во время президентства Саакашвили, которое продолжалось девять лет.